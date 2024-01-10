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Психолог Самбурский посоветовал логические игры при постпраздничной депрессии

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Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рекомендовал логические игры в качестве средства борьбы с постпраздничной депрессией.
Психолог Самбурский посоветовал логические игры при постпраздничной депрессии
  • Gettyimages.ru

«Возвращайтесь в рабочий ритм с помощью упражнений на когнитивные способности. На работе поможет игра в шахматы и другие логические игры, решение головоломок и кроссвордов, написание коротких эссе на отвлечённые темы», — заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, такие регулярные упражнения помогут легче вернуться к рабочему режиму после новогодних праздников. Также он посоветовал составить план работы на ближайшее время.

«Обозначьте важные и безотлагательные задачи, а также то, что можно и нельзя перепоручить другим. Приступайте к наиболее сложным задачам утром, а более простые оставляйте на вторую половину дня. Если вам не хочется работать, разрешите себе отдохнуть и вернитесь к задачам позже, восстановив силы», — заключил Самбурский.

Ранее психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина рассказала, как адаптироваться к трудовым будням после праздников.

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