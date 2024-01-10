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В Красноярском крае мужчина пришёл к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством

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В Красноярском крае мужчина пришёл в гости к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством.

Информация об этом появилась в Telegram-канале управления МВД России по региону.

По данным ведомства, 39-летний житель города Иланский поругался со своей родной сестрой и решил «креативно» поздравить её с наступающим.

Отмечается, что при встрече мужчина вытащил из кармана муляж учебной гранаты, выдернул чеку и заявил, что готов бросить гранату. При этом потерпевшая забежала в дом, набрав номер полиции.

Как отметили в министерстве, сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, применившего гранату в кальянной в Домодедове.

Позже после инцидента с гранатой в кальянной в Домодедове было возбуждено уголовное дело.

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