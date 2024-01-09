На Урале полковника полиции наказали за комментарий об избитой 11-летней девочке

Полковника полиции Тараса Булгакова из Нижнего Тагила Свердловской области, высказавшегося об избиении 11-летней школьницы и её сверстника двумя братьями из Азербайджана, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В сообщении, текст которого приводит URA.RU, указывается, что в отношении силовика была проведена служебная проверка, по итогам которой его привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

«Любой человек в погонах, вне зависимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых, добавив, что их нарушение влечёт за собой правовую ответственность.

Как пишет РИА Новости, причиной строгой дисциплинарной ответственности стал комментарий сотрудника правоохранительных органов в социальной сети «ВКонтакте». Под публикацией по теме избиения ребёнка Булгаков, на территории которого и произошло происшествие, оставил комментарий: «Раздули из ничего чего».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле.