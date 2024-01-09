Голикова: старт Году семьи будет дан на выставке «Россия»
- РИА Новости
Об этом говорится в официалньом Telegram выставки.
«Открыть Год семьи предполагается всероссийским семейным форумом «Родные, любимые», который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ, начиная с 19 января этого года», — сказала она.
Участниками форума «Родные-Любимые» станут более 1000 человек — семьи, внесшие значительный вклад в развитие России.
В рамках форума состоится конкурс семейных династий — все члены семей примут участие в соревнованиях. Кроме того, на форуме пройдут творческие встречи, мастер-классы, розыгрыши призов и другие активности.
Ранее сообщалось, что почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первые дни 2024 года.