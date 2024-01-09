Голикова: старт Году семьи будет дан на выставке «Россия»

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявила, что Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» откроет Год семьи в стране, форум же пройдёт в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ.

Об этом говорится в официалньом Telegram выставки.

«Открыть Год семьи предполагается всероссийским семейным форумом «Родные, любимые», который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ, начиная с 19 января этого года», — сказала она.

Участниками форума «Родные-Любимые» станут более 1000 человек — семьи, внесшие значительный вклад в развитие России.

В рамках форума состоится конкурс семейных династий — все члены семей примут участие в соревнованиях. Кроме того, на форуме пройдут творческие встречи, мастер-классы, розыгрыши призов и другие активности.

Ранее сообщалось, что почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первые дни 2024 года.