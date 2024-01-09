Пожарные МЧС России спасли в Архангельской области из огня восьмерых щенков

Спасатели МЧС России спасли в Архангельской области из пожара в частном доме восьмерых щенков и кошку.

Как указывает ведомство, пламя охватило кровлю по всей площади. Женщина вместе с двумя детьми вышла на улицу до прибытия пожарных.

«В задымлённой комнате огнеборцы МЧС России обнаружили кошку и щенков. Животных вынесли на свежий воздух. Чтобы малыши не замёрзли, специалисты завернули их в свои боёвки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время животные находятся под присмотром спасателей.

Ранее житель курганского села Менщиково Игорь Ибраев спас бабушку и её несовершеннолетнего внука при пожаре.