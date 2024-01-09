RT в Telegram
Подпишись

Врач Мясников: ничего нового в тридемии нет

Короткая ссылка
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с тридемией.
Врач Мясников: ничего нового в тридемии нет
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

«Ничего нового в тридемии нет. Так было всегда. Сколько мы живём, у нас есть множество вирусов», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, не болеет прежде всего человек с крепким иммунитетом и тот, кто контролирует уровень лишнего веса, хронические заболевания, соблюдает меры предосторожности.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить