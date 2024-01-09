Врач Мясников: ничего нового в тридемии нет

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с тридемией.

«Ничего нового в тридемии нет. Так было всегда. Сколько мы живём, у нас есть множество вирусов», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, не болеет прежде всего человек с крепким иммунитетом и тот, кто контролирует уровень лишнего веса, хронические заболевания, соблюдает меры предосторожности.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.