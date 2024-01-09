В МЧС предупредили о сильном снеге в Москве в ближайшие часы

В МЧС Москвы заявили о сильном снеге в столице с 19:00 вторника до утра среды.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 9 января до 06:00 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей и пешеходов спасатели призывают проявлять внимание, а также следить за ситуацией на дорогах и остерегаться шатких конструкций.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о резких перепадах температуры и давления в Москве в ближайшую неделю.