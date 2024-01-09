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Врач Кулешова усомнилась в существовании диагноза «метеозависимость»

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Врач-терапевт, кардиолог клиники «Мой медицинский центр» Дарья Кулешова выразила мнение, что диагноза «метеозависимость» не существует.
Врач Кулешова усомнилась в существовании диагноза «метеозависимость»
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

«Не существует исследований, способных подтвердить эти теории, — имеющиеся статьи неубедительны с точки зрения науки, основаны на малом количестве данных и носят скорее субъективный описательный характер, то есть чаще всего пациенты в опросниках сами отмечают появление болей при изменении погоды», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

По её словам, симптомы, которые возникают при перемене погодных условий, обусловлены нарушением адаптации нервной системы к изменениям факторов окружающей среды.

Кулешова посоветовала тренировать вегетативную нервную систему. В частности, она рекомендует делать утреннюю зарядку на свежем воздухе или у открытого окна, больше гулять, нормализовать сон, сбалансировать питание.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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