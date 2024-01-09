Психиатр Тетюшкин призвал не пытаться делать всё сразу после праздников

Психиатр Михаил Тетюшкин посоветовал не пытаться делать всё сразу после окончания праздников.

«Нужно максимально систематизировать выполняемые задачи, то есть не пытаться схватиться за всё сразу, как было до праздников. В том же режиме сразу работать не получится, поэтому надо максимально чётко планировать свою деятельность, может быть, уменьшить по мере возможности количество задач, но то, что запланировано, делать не торопясь», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, лучше сделать меньше, но качественнее.

Кроме того, Тетюшкин советует восстановить нормальный ритм сна и бодрствования.

«По мере возможностей, конечно, здоровое питание с достаточной регулярностью», — подчеркнул эксперт.

Ранее психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с газетой «Известия» рассказала, как адаптироваться к трудовым будням после праздников.