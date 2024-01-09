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Психиатр Тетюшкин призвал не пытаться делать всё сразу после праздников

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Психиатр Михаил Тетюшкин посоветовал не пытаться делать всё сразу после окончания праздников.
Психиатр Тетюшкин призвал не пытаться делать всё сразу после праздников
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

«Нужно максимально систематизировать выполняемые задачи, то есть не пытаться схватиться за всё сразу, как было до праздников. В том же режиме сразу работать не получится, поэтому надо максимально чётко планировать свою деятельность, может быть, уменьшить по мере возможности количество задач, но то, что запланировано, делать не торопясь», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, лучше сделать меньше, но качественнее.

Кроме того, Тетюшкин советует восстановить нормальный ритм сна и бодрствования.

«По мере возможностей, конечно, здоровое питание с достаточной регулярностью», — подчеркнул эксперт.

Ранее психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с газетой «Известия» рассказала, как адаптироваться к трудовым будням после праздников.

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