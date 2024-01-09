Психолог Соловьёва заявила о возможном вреде избытка положительных эмоций

Психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что избыток положительных эмоций может привести к выгоранию.

«Для того чтобы мы постоянно испытывали счастье, радость, интерес, вовлечённость, мы должны окружать себя какими-то хорошими событиями, покупками, фиксацией достижений, положительно заряженными людьми — то есть выстраивать вокруг себя среду, которая будет помогать постоянно стимулировать эти эмоции», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, организм рано или поздно устанет от этого, поскольку он не создан для того, чтобы бесконечно вырабатывать дофамин.

Как пояснила Соловьёва, если ходить в театр два раза в месяц, то человек испытывает эмоциональную подпитку, а если ходить туда ежедневно, то театр начнёт раздражать.

Ранее психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с газетой «Известия» рассказала, как адаптироваться к трудовым будням после праздников.