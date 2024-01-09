Психолог Жавнеров дал советы по борьбе с постновогодним стрессом

Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

«Чем дольше человек отдыхал от работы, тем сильнее он от неё отвык. Для того чтобы снова войти в ритм, человеку нужно дать себе время. Условно говоря, он должен ориентироваться, что первая неделя после праздников у него вводная: не ставить себе жёстких, серьёзных задач и спокойно их выполнять, — заявил эксперт в беседе с НСН.

По мнению специалиста, большая нагрузка может привести к эмоциональному выгоранию, поэтому необходимо снизить требования к себе.

«Задача на первую неделю — ориентироваться на цель минимум. Когда человек морально даёт себе возможность сделать небольшие дела за первую неделю, то он сохраняет эмоциональный подъём, который у него произошёл после праздников, он легко будет выполнять все эти задачи», — заключил Жавнеров.

Ранее клинический психолог Клиники доктора Аникиной автор «Дзен»-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, как побороть апатию после новогодних праздников.