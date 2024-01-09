Психолог Самбурский назвал общение способом справиться с апатией после Нового года
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В беседе с Life.ru он заявил, что праздничный марафон нередко может приводить к нарушению биоритмов и обмена веществ.
Как считает Самбурский, улучшит состояние в том числе общение. Можно поговорить с теми, кто понимает и поддерживает. Не стоит отказываться от приглашений на встречи и мероприятия.
«Есть дружба и общение — нет апатии», — сказал эксперт.
Также рекомендуется составить список своих желаний или планов, выбрать важные цели на год.
Кроме того, желательно восстановить свой режим и образ жизни.
Ранее психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина в беседе с газетой «Известия» рассказала, как адаптироваться к трудовым будням после праздников.