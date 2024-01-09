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Психолог Полина рассказала, как настроиться на трудовые будни

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Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина рассказала, как адаптироваться к трудовым будням после праздников.
Психолог Полина рассказала, как настроиться на трудовые будни
  • Gettyimages.ru
  • © Bombaert

В беседе с газетой «Известия» она рекомендовала прежде всего наладить режим дня.

«Также следует ограничить нагрузку. Первые три рабочих дня чаще всего самые сложные, поэтому не нужно совершать трудовые подвиги с первого же рабочего дня, а ставить для себя небольшие цели. Подождите, когда организм придёт в норму, и по возможности в первые дни ограничьте нагрузку», — заявила эксперт.

По её словам, не менее важна мотивация: желательно перенести чувство радости из праздничных дней в будние.

«Вспомните о перспективах, которые вас ожидают в ближайшее будущее, а можно начать планировать майские каникулы и летний отпуск, это поможет вдохновиться ещё больше», — добавила Полина.

Ранее профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с сайтом kp.ru рассказал о способах позаботиться о здоровье в 2024 году.

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