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Вирусолог Лукашев высказался о новом варианте коронавируса JN1

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Профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН доктор медицинских наук Александр Лукашев прокомментировал ситуацию с новым вариантом коронавируса JN1.
Вирусолог Лукашев высказался о новом варианте коронавируса JN1
  • Gettyimages.ru
  • © Volodymyr Kalyniuk

«JN1 действительно с большой скоростью вытесняет остальные циркулирующие варианты у нас и в других странах. Для последних лет это ситуация достаточно традиционная. С тех пор как появился штамм «омикрон», каждые четыре — шесть месяцев сменяются его разновидности», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, есть и так называемые рекомбинанты, то есть варианты, которые объединяют фрагменты генома нескольких похожих подвариантов вируса.

Как отметил Лукашев, «новички» не всегда оказываются более заразными, чем их предшественники.

«Просто они отличаются друг от друга — и все понемножку уходят от иммунного ответа человека», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.

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