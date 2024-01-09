В Татарстане загрузка гостиниц в праздники превышала 75%
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Об этом сообщает «Реальное время».
Высокая загрузка фиксировалась не только в городских, но также и в загородных объектах размещения, рассказал на брифинге по итогам проведения новогодних каникул в республике председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.
По его словам, высокая активность была отмечена и на горнолыжных курортах: Свияжские холмы, санаторий «Ян», Федотово и Кукморская медная гора.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.