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В Татарстане загрузка гостиниц в праздники превышала 75%

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В Татарстане в период с 31 декабря по 8 января средняя загрузка гостиниц составила более 75%, а в пиковые даты — 100%.
В Татарстане загрузка гостиниц в праздники превышала 75%
  • Gettyimages.ru
  • © FTiare

Об этом сообщает «Реальное время».

Высокая загрузка фиксировалась не только в городских, но также и в загородных объектах размещения, рассказал на брифинге по итогам проведения новогодних каникул в республике председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

По его словам, высокая активность была отмечена и на горнолыжных курортах: Свияжские холмы, санаторий «Ян», Федотово и Кукморская медная гора.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.

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