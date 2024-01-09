Депутат Чаплин рассказал о мерах поддержки бизнеса в 2024 году

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие меры поддержки предусмотрены для предпринимателей в 2024 году.

В беседе с газетой «Известия» депутат напомнил, что в настоящее время в налоговой сфере есть четыре основные меры, распространяющиеся на все отечественные компании и ИП.

«Первое — можно возмещать НДС в ускоренном режиме: до конца 2025 года практически все предприниматели могут подать декларацию и заявление и пройти эту процедуру (ранее надо было предоставить банковскую гарантию или поручительство)», — уточнил Чаплин.

По его словам, также предусмотрена отмена НДФЛ с материальной выгоды, снижение размера транспортного налога для дорогих легковых автомобилей, а налог на имущество и землю заморозили по состоянию на 2022 год.

«Есть также ряд послаблений, которые касаются ответственности за нарушения. Отменена компенсация за использование некоторых объектов интеллектуальной собственности: разрешается использовать объекты интеллектуальной собственности недружественных стран и не платить им компенсацию», — сказал депутат.

Он добавил, что также действует много отраслевых мер поддержки.

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