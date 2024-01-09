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Психотерапевт Гиберт рассказал, как общаться с пожилыми родственниками

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Психотерапевт Евгений Гиберт дал рекомендации по общению с пожилыми родственниками.
Психотерапевт Гиберт рассказал, как общаться с пожилыми родственниками
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

«Важно принять тот факт, что родители больше не могут делать то, что раньше давалось им легко. Физические ограничения, проблемы со здоровьем, ослабление памяти — всё это реалии старения человека», — заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметил специалист, иногда трудно приноровиться к возрастным изменениям родителей. Зачастую возникает раздражение и даже обиды из-за их поведения.

Гиберт посоветовал набраться терпения и по возможности помогать им, при этом не лишая самостоятельности, — приглашать родителей в гости, гулять с ними в парке, совместно готовить их любимые блюда.

«Пожилым свойственно много говорить о прошлом, повторять одно и то же. Можно поддерживать беседу вопросами, стараться слушать. Эти воспоминания помогают людям ощущать связь со своей жизнью», — заключил психотерапевт.

Ранее психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.

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