Песков: причины массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выясняются
Как отметил Песков, экстренные службы работают на месте происшествия.
«Что стало причиной такой массовой аварии — не нам с вами определять. Это должны делать специалисты, чем они и занимаются», — сказал он.
Песков добавил, что в условиях сильного холода и снегопада водителям необходимо принимать особые меры предосторожности.
Ранее число пострадавших в крупном ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16.
В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области.