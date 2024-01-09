Песков: причины массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области выясняются

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что причины массового ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулось около 50 автомобилей, в настоящий момент выясняются.

Как отметил Песков, экстренные службы работают на месте происшествия.

«Что стало причиной такой массовой аварии — не нам с вами определять. Это должны делать специалисты, чем они и занимаются», — сказал он.

Песков добавил, что в условиях сильного холода и снегопада водителям необходимо принимать особые меры предосторожности.

Ранее число пострадавших в крупном ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16.

В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области.