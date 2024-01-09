В Омске прокуратура расследует инцидент с рухнувшим потолком в строящейся школе
- РИА Новости
Инцидент произошёл в МБОУ «Горьковская средняя общеобразовательная школа им. Варнавского» днём 8 января, передаёт gorod55.ru.
Потолок рухнул на втором этаже, осыпался декор. В ходе обрушения никто не пострадал.
В случае необходимости представители надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе.
Занятия в школе планировали начать уже 11 января.
В ноябре потолок обрушился в московском торговом центре. Прокуратура начала проверку инцидента.