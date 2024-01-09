В Омске прокуратура расследует инцидент с рухнувшим потолком в строящейся школе

Омская прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в здании строящейся школы в Горьковском районе.

РИА Новости

Инцидент произошёл в МБОУ «Горьковская средняя общеобразовательная школа им. Варнавского» днём 8 января, передаёт gorod55.ru. Потолок рухнул на втором этаже, осыпался декор. В ходе обрушения никто не пострадал. В случае необходимости представители надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе. Занятия в школе планировали начать уже 11 января. В ноябре потолок обрушился в московском торговом центре. Прокуратура начала проверку инцидента.