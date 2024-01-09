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В Омске прокуратура расследует инцидент с рухнувшим потолком в строящейся школе

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Омская прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в здании строящейся школы в Горьковском районе.
В Омске прокуратура расследует инцидент с рухнувшим потолком в строящейся школе
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в МБОУ «Горьковская средняя общеобразовательная школа им. Варнавского» днём 8 января, передаёт gorod55.ru.

Потолок рухнул на втором этаже, осыпался декор. В ходе обрушения никто не пострадал.

В случае необходимости представители надзорного ведомства примут меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе.

Занятия в школе планировали начать уже 11 января.

В ноябре потолок обрушился в московском торговом центре. Прокуратура начала проверку инцидента.

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