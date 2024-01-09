Спасатели в праздники оказали помощь девятерым туристам в Челябинской области
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ПСС региона.
«В ходе дежурства спасателями Усть-Катавского и Златоустовского отрядов было выполнено девять поисково-спасательных работ. В их ходе спасено девять человек», — уточнили в организации.
В основном туристы обращалась с травмами на пеших и лыжных маршрутах. Им требовались эвакуация и медпомощь.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.