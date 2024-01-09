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Спасатели в праздники оказали помощь девятерым туристам в Челябинской области

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Поисково-спасательная служба (ПСС) Челябинской области в период с 1 по 8 января оказала помощь девяти туристам в горно-таёжной местности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ПСС региона.

«В ходе дежурства спасателями Усть-Катавского и Златоустовского отрядов было выполнено девять поисково-спасательных работ. В их ходе спасено девять человек», — уточнили в организации.

В основном туристы обращалась с травмами на пеших и лыжных маршрутах. Им требовались эвакуация и медпомощь.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

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