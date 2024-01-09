В Тюменской области спасли 20 человек на пожарах с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Как рассказали в ведомстве, 54 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП.
35 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
Кроме того, четыре раза за указанный период на трассах региона устанавливались пункты обогрева для автомобилистов.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в здании цирка произошёл пожар.