В Тюменской области спасли 20 человек на пожарах с начала года

В Тюменской области с начала 2024 года спасли 20 человек на 65 техногенных пожарах.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 54 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП.

35 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Кроме того, четыре раза за указанный период на трассах региона устанавливались пункты обогрева для автомобилистов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в здании цирка произошёл пожар.