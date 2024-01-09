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В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 19 регионов России

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В центральный избирательный штаб президента России Владимира Путина ещё из 19 регионов страны поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года.
В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 19 регионов России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кандидата putin2024.ru.

Уточняется, что речь идёт о Карелии, Коми, Алтае, Тыве, Хакасии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также об Алтайском, Красноярском краях и Ненецком автономном округе.

В настоящий момент продолжается подсчёт собранных подписей.

Ранее стало известно, что по всей России к настоящему моменту собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

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