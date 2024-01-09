В Хабаровском крае санитарная авиация спасла 1168 человек за год
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Отмечается, что было совершено 588 вылетов, общий налёт составил около 3 тыс. часов.
Как рассказал главный врач Хабаровского территориального центра медицины катастроф Павел Курнявка, бюджетное финансирование по федеральной программе увеличилось с 230 млн рублей в 2022 году до 300 млн рублей в 2023 году.
«Благодаря этой финансовой поддержке в прошлом году наш Центр приобрёл новое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи на борту воздушного судна, в том числе электрокардиостимулятор, баллоны кислородные металлокомпозитные, аспиратор портативный, носилки продольно-поперечные», — заявил Курнявка.
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья в 2023 году поступило 234 аппарата для реабилитации.