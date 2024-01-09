В Хабаровском крае санитарная авиация спасла 1168 человек за год

В Хабаровском крае в 2023 году санитарная авиация госпитализировала в больницы из отдалённых и труднодоступных районов региона 1168 человек.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Отмечается, что было совершено 588 вылетов, общий налёт составил около 3 тыс. часов.

Как рассказал главный врач Хабаровского территориального центра медицины катастроф Павел Курнявка, бюджетное финансирование по федеральной программе увеличилось с 230 млн рублей в 2022 году до 300 млн рублей в 2023 году.

«Благодаря этой финансовой поддержке в прошлом году наш Центр приобрёл новое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи на борту воздушного судна, в том числе электрокардиостимулятор, баллоны кислородные металлокомпозитные, аспиратор портативный, носилки продольно-поперечные», — заявил Курнявка.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья в 2023 году поступило 234 аппарата для реабилитации.