Нацпарк Кисловодска посетили свыше 5 млн человек в 2023 году

Национальный парк «Кисловодский» принял более 5,4 млн посетителей по итогам минувшего, 2023 года. Это на 12% больше, чем в 2022-м.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на данные мэрии города.

«Парк Кисловодска — один из самых посещаемых национальных парков России. Руководство нацпарка не только сохраняет уникальность лечебной территории, но и развивает её как современное место для экологического отдыха молодёжи и старшего поколения», — прокомментировал мэр Евгений Моисеев.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.