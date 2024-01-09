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Нацпарк Кисловодска посетили свыше 5 млн человек в 2023 году

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Национальный парк «Кисловодский» принял более 5,4 млн посетителей по итогам минувшего, 2023 года. Это на 12% больше, чем в 2022-м.
Нацпарк Кисловодска посетили свыше 5 млн человек в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на данные мэрии города.

«Парк Кисловодска — один из самых посещаемых национальных парков России. Руководство нацпарка не только сохраняет уникальность лечебной территории, но и развивает её как современное место для экологического отдыха молодёжи и старшего поколения», — прокомментировал мэр Евгений Моисеев.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.

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