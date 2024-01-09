Нацпарк Кисловодска посетили свыше 5 млн человек в 2023 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на данные мэрии города.
«Парк Кисловодска — один из самых посещаемых национальных парков России. Руководство нацпарка не только сохраняет уникальность лечебной территории, но и развивает её как современное место для экологического отдыха молодёжи и старшего поколения», — прокомментировал мэр Евгений Моисеев.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.