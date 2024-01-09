HR-эксперт Чурусова посоветовала не умалчивать о карьерных амбициях

HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова выразила мнение, что сотрудники, стремящиеся продвинуться по карьерной лестнице, должны заявлять о своём желании. Однако делать это нужно правильно.

«Большая ошибка — не заявлять о своём желании роста и развития, не прилагать усилий для повышения квалификации. Главное, чтобы сотрудник не ждал молча, что за него всё решат и предложат. Этого может не произойти», — предупредила Чурусова в интервью Радио Sputnik.

По её словам, чтобы добиться желаемого, нужно действовать грамотно.

Эксперт посоветовала не превращать просьбу в требование, выдвижение условий или шантаж, а также не ожидать немедленного поощрения и повышения за любое достижение.

Она посоветовала аргументировать свои притязания: рассказать о выдвинутых инициативах, реализованных проектах и чётком выполнении поставленных задач.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.