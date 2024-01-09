RT в Telegram
Подпишись

HR-эксперт Чурусова посоветовала не умалчивать о карьерных амбициях

Короткая ссылка
HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова выразила мнение, что сотрудники, стремящиеся продвинуться по карьерной лестнице, должны заявлять о своём желании. Однако делать это нужно правильно.
HR-эксперт Чурусова посоветовала не умалчивать о карьерных амбициях
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Большая ошибка — не заявлять о своём желании роста и развития, не прилагать усилий для повышения квалификации. Главное, чтобы сотрудник не ждал молча, что за него всё решат и предложат. Этого может не произойти», — предупредила Чурусова в интервью Радио Sputnik.

По её словам, чтобы добиться желаемого, нужно действовать грамотно.

Эксперт посоветовала не превращать просьбу в требование, выдвижение условий или шантаж, а также не ожидать немедленного поощрения и повышения за любое достижение.

Она посоветовала аргументировать свои притязания: рассказать о выдвинутых инициативах, реализованных проектах и чётком выполнении поставленных задач.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить