Движение поездов в Нижнем Тагиле восстановлено после инцидента на железной дороге
- Gettyimages.ru
- © Askolds
В сообщении, текст которого приводит ТАСС, указывается, что движение поездов по станции Сан-Донато было открыто в 19:57 по местному времени (17:57 по Москве).
«Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента на железной дороге, в момент которого был слышен хлопок, никто не пострадал.
Позднее стало известно о приостановке движения на указанном участке.