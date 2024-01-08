Движение поездов в Нижнем Тагиле восстановлено после инцидента на железной дороге

Движение поездов по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) в Нижнем Тагиле, которое было приостановлено посте инцидента с хлопком, восстановили. Информацию об этом предоставили в пресс-службе региональной железной дороги.

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, указывается, что движение поездов по станции Сан-Донато было открыто в 19:57 по местному времени (17:57 по Москве).

«Максимальная задержка электропоездов составила 2 часа 50 минут», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента на железной дороге, в момент которого был слышен хлопок, никто не пострадал.

Позднее стало известно о приостановке движения на указанном участке.