В Петербурге ребёнок получил травму головы во время катания на тюбинге

Шестилетнего мальчика госпитализировали в Санкт-Петербурге после того, как он врезался в дерево во время катания на тюбинге. Как сообщили в областном следственном управлении СК, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В сообщении указывается, что инцидент произошёл 4 января. Мальчик катался на тюбинге в Шуваловском парке и врезался в дерево. У него диагностировали травму головы.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов назвал катание на «ватрушках» и тюбинге наиболее опасным видом зимнего отдыха.