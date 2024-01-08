В Петербурге ребёнок получил травму головы во время катания на тюбинге
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В сообщении указывается, что инцидент произошёл 4 января. Мальчик катался на тюбинге в Шуваловском парке и врезался в дерево. У него диагностировали травму головы.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Ранее врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов назвал катание на «ватрушках» и тюбинге наиболее опасным видом зимнего отдыха.