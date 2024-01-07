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Пушилин: в восстановлении городов Донбасса достигнут колоссальный результат

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в восстановлении городов Донбасса к настоящему моменту достигнут колоссальный результат.
Пушилин: в восстановлении городов Донбасса достигнут колоссальный результат
  • РИА Новости

Об этом Пушилин рассказал в интервью РИА Новости.

«Для нас важны и восстановительные, ремонтные работы, а здесь достигнут колоссальный результат, если сравнивать вообще с любыми другими периодами», — сказал он.

Он добавил, что Мариуполь был восстановлен в кратчайшие сроки.

Кроме того, в Донбассе восстанавливаются здания школ и больниц, отметил Пушилин.

Ранее правительство России утвердило государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов.

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