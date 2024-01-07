Пушилин: в восстановлении городов Донбасса достигнут колоссальный результат
- РИА Новости
Об этом Пушилин рассказал в интервью РИА Новости.
«Для нас важны и восстановительные, ремонтные работы, а здесь достигнут колоссальный результат, если сравнивать вообще с любыми другими периодами», — сказал он.
Он добавил, что Мариуполь был восстановлен в кратчайшие сроки.
Кроме того, в Донбассе восстанавливаются здания школ и больниц, отметил Пушилин.
Ранее правительство России утвердило государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов.