Пушилин: в восстановлении городов Донбасса достигнут колоссальный результат

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в восстановлении городов Донбасса к настоящему моменту достигнут колоссальный результат.

Об этом Пушилин рассказал в интервью РИА Новости.

«Для нас важны и восстановительные, ремонтные работы, а здесь достигнут колоссальный результат, если сравнивать вообще с любыми другими периодами», — сказал он.

Он добавил, что Мариуполь был восстановлен в кратчайшие сроки.

Кроме того, в Донбассе восстанавливаются здания школ и больниц, отметил Пушилин.

Ранее правительство России утвердило государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов.