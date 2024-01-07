Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за перебои с водой под Калугой

Организацию, предоставляющую коммунальные услуги жителям сельского поселения Куйбышевского района Калужской области, оштрафовали за нарушение прав потребителей на бесперебойное холодное водоснабжение. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В сообщении отмечается, что в ноябре 2023 года по причине выхода из строя установленного на скважине в деревне Кузьминичи глубинного насоса холодное водоснабжение отсутствовало свыше допустимого срока. По указанному факту было возбуждено административное дело.

«По результатам его рассмотрения ГП КО «Калугаоблводоканал» признано виновным и привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по факту ограничения подачи тепла в подмосковном Подольске.