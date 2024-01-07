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Путин рассказал о детёныше панды на встрече с семьями погибших героев СВО

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Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев России в СВО обсудил с детьми их новогодние каникулы и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды.

Участники встречи поблагодарили Путина за возможность пообщаться, а один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных зверей в зоопарке.

Один ребёнок рассказал, что видел панду, но посмотреть на детёныша не удалось.

«Там появилась маленькая панда», — цитирует президента РИА Новости.

Ещё один ребёнок отметил, что ему больше всего запомнились арабские скакуны на экскурсии по конюшне.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как маленькая панда резвится в куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает детёныша.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка — её назвали Катюшей.

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