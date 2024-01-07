Путин рассказал о детёныше панды на встрече с семьями погибших героев СВО
Участники встречи поблагодарили Путина за возможность пообщаться, а один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных зверей в зоопарке.
Один ребёнок рассказал, что видел панду, но посмотреть на детёныша не удалось.
«Там появилась маленькая панда», — цитирует президента РИА Новости.
Ещё один ребёнок отметил, что ему больше всего запомнились арабские скакуны на экскурсии по конюшне.
Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как маленькая панда резвится в куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает детёныша.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка — её назвали Катюшей.