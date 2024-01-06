Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Ранее движение приостановили третий раз за день.
В Минобороны России заявили, что российские системы ПВО перехватили шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» над Чёрным морем.
Также сообщалось, что на 17:00 мск на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1 тыс. автомобилей.