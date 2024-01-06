В Ленобласти обнаружили тела пожилых супругов в запертой изнутри даче

Тела пожилых супругов нашли в дачном доме Ленинградской области, который был заперт изнутри.

Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, соседи погибших решили сходить к ним в гости, вчера, а до этого супругов видели живыми 30 декабря.

После того как они оказались на участке пары, соседи увидели, что дом заперт изнутри и долгое время не отапливается. Они посмотрели в окно и увидели мёртвых пожилых людей без следов насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб.