В Ленобласти обнаружили тела пожилых супругов в запертой изнутри даче
- РИА Новости
Об этом сообщили «Известия».
По информации издания, соседи погибших решили сходить к ним в гости, вчера, а до этого супругов видели живыми 30 декабря.
После того как они оказались на участке пары, соседи увидели, что дом заперт изнутри и долгое время не отапливается. Они посмотрели в окно и увидели мёртвых пожилых людей без следов насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области возбудили дело против матери, закопавшей ребёнка в сугроб.