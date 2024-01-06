Двухлетний ребёнок умер от аллергии на холод в Ленобласти

Двухлетний ребёнок скончался по причине аллергии на холод в Ленинградской области.

Об этом говорится в материале 78.ru.

Мать погибшего заметила, что её сын не дышит после прогулки с бабушкой и дедушкой в Лодейном Поле и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть ребёнка.

По предварительной информации, причиной гибели стала острая аллергическая реакция на минусовую температуру.

Ранее прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту падения глыбы льда на коляску с младенцем.