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Три поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области

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Северная железная дорога (СЖД) сообщила, что три поезда по техническим причинам задержались более чем на два часа в Ярославской области.
Три поезда задержались более чем на два часа в Ярославской области
  • Gettyimages.ru

«5 января на Северной железной дороге по техническим причинам следуют с задержкой по состоянию на 17:50 пассажирские поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержка более чем на два часа затронула поезда, которые следуют по маршрутам Воркута — Москва, Абакан — Москва, Ярославль — Москва.

Вместе с этим добавляется, что некоторые поезда следуют с задержкой от 15 до 50 минут.

Ранее поезд совершил длительную остановку в поле под Челябинском из-за поломки колёс.

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