Представители ОНФ и ЕР Москвы сдали часть подписей в поддержку Путина на выборах

Представители столичных отделений ОНФ и «Единой России» сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Поддержку решению действующего президента выразил руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

«Я убеждён в том, что Владимир Владимирович — это воистину сильный и мудрый лидер, который ведёт нашу страну к успеху, к развитию. И то, с каким трепетом Владимир Путин обращает внимание на все сферы жизни, в том числе и во внутренней политике нашей страны, — это показывает его как руководителя поистине народного, который переживает за народ России», — сказал он.

В Москве организовано около 50 точек сбора подписей, которые располагаются в торговых центрах и общественных пространствах. Пункты работают до конца января 2024 года ежедневно с 16:00 до 20:00.

В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, которые собираются в регионах в поддержку Владимира Путина.