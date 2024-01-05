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Ветеринары Москвы помогли почти 500 тысячам животных в 2023 году

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Московские ветеринары оказали помощь почти 500 тыс. животным в 2023 году.
Ветеринары Москвы помогли почти 500 тысячам животных в 2023 году
  • РИА Новости

Такую информацию приводит «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что вакцинацию прошли 460 тыс. питомцев: 267 тыс. собак, 190 тыс. кошек и 1616 животных других видов.

«Бесплатная вакцинация от бешенства в Москве проводилась в государственных ветклиниках, на дому и более чем в 2 тыс. временных прививочных пунктов», — говорится на сайте.

На приём чаще всего приходили с собаками и кошками. В первую тройку по числу обращений также вошли морские свинки, кролики и крысы.

Самыми востребованными услугами стали дерматологические и стоматологические.

Ранее сообщалось, что более 23 тыс. жителей Подмосковья записались к ветеринарам онлайн.

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