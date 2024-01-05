Жители Чукотки организовали флешмоб и передали привет выставке «Россия»

Жители Чукотки передали привет выставке «Россия», 150 жителей дальневосточного региона организовали флешмоб и выложили слово «Россия», а также передали лучшие пожелания.

«Каждый день в России первыми встречают жители Чукотского автономного округа. Они организовали флешмоб, чтобы передать нам привет — ведь именно с чукотского нового года началась особая программа и концерт российских звёзд на главной сцене выставки 31 декабря», — сообщает пресс-служба выставки.

Накануне на выставке-форуме «Россия» был установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.