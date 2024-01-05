RT в Telegram
Подпишись

Жители Чукотки организовали флешмоб и передали привет выставке «Россия»

Короткая ссылка
Жители Чукотки передали привет выставке «Россия», 150 жителей дальневосточного региона организовали флешмоб и выложили слово «Россия», а также передали лучшие пожелания.
Жители Чукотки организовали флешмоб и передали привет выставке «Россия»
  • АГН «Москва»

«Каждый день в России первыми встречают жители Чукотского автономного округа. Они организовали флешмоб, чтобы передать нам привет — ведь именно с чукотского нового года началась особая программа и концерт российских звёзд на главной сцене выставки 31 декабря», — сообщает пресс-служба выставки.

Накануне на выставке-форуме «Россия» был установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить