Жители Чукотки организовали флешмоб и передали привет выставке «Россия»
- АГН «Москва»
«Каждый день в России первыми встречают жители Чукотского автономного округа. Они организовали флешмоб, чтобы передать нам привет — ведь именно с чукотского нового года началась особая программа и концерт российских звёзд на главной сцене выставки 31 декабря», — сообщает пресс-служба выставки.
Накануне на выставке-форуме «Россия» был установлен новый рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году её гостями стали 156 тыс. человек.