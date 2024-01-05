Роспотребнадзор: в России не выявлены случаи завоза западного энцефалита лошадей

В России не выявлены случаи завоза западного энцефалита лошадей. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.

Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

«В Российской Федерации не зафиксированы случаи завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сказали там.

Для этого задействована АИС «Периметр», она позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В Аргентине при этом зарегистрировано 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, шесть из них выявлены в провинции Санта-Фе, напомнили там.

«Один из заболевших в этой провинции, 66-летний мужчина, проживавший в сельской местности и страдавший диабетом, скончался», — цитирует Роспотребнадзор ТАСС.

В конце декабря ВОЗ заявила, что в Аргентине зафиксировали случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом.