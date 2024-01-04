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Развожаев: один человек пострадал из-за падения обломков в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколок от выпущенной ВСУ воздушной цели попал в дом. Согласно предварительной информации, один человек пострадал.
Развожаев: один человек пострадал из-за падения обломков в Севастополе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Он рассказал в своём Telegram-канале, что российские военнослужащие проводят работу по ликвидации большого числа разнообразных воздушных целей.

«Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», — добавил Развожаев.

По его словам, спасательные службы уже отправились на место. Губернатор призвал севастопольцев оставаться в укрытиях.

Ранее Развожаев заявил, что ВС России сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по Севастополю.

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