Развожаев: один человек пострадал из-за падения обломков в Севастополе
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Он рассказал в своём Telegram-канале, что российские военнослужащие проводят работу по ликвидации большого числа разнообразных воздушных целей.
«Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот», — добавил Развожаев.
По его словам, спасательные службы уже отправились на место. Губернатор призвал севастопольцев оставаться в укрытиях.
Ранее Развожаев заявил, что ВС России сбили несколько воздушных целей, которые были выпущены ВСУ по Севастополю.