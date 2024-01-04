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В приграничных районах Белгородской области продлили каникулы до 19 января

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что решил продлить в приграничье региона и Белгороде новогодние каникулы для школьников до 19 января.
В приграничных районах Белгородской области продлили каникулы до 19 января
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он объяснил, что такую меру ввели в связи с угрозами обстрелов со стороны украинской армии.

Каникулы для школьников продлены: в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районе, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и двух населённых пунктах в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка.

Ранее Гладков заявил, что около 600 человек будут эвакуированы в Белгороде из-за обнаруженного боеприпаса.

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