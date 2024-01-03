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Около 600 человек будут эвакуированы в Белгороде из-за обнаруженного боеприпаса

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Около 600 человек будут эвакуированы в Белгороде из-за обнаруженного неразорвавшегося боеприпаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации.
Около 600 человек будут эвакуированы в Белгороде из-за обнаруженного боеприпаса
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 м. По предварительным данным, это порядка 600 человек», — написал глава области в Telegram.

Представители властей сейчас обходят жилые дома и предлагают всем желающим выехать в пункты временного размещения, где их обеспечат горячим питанием и чаем.

Ещё два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка, сейчас их проверяют саперы, место обследования оцеплено.

Ранее два неразорвавшихся снаряда обнаружили в частном секторе Белгорода после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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