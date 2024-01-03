Гладков: трое раненных при обстрелах Белгорода 2 января остаются в больницах

Три человека, которые пострадали во время обстрелов ВСУ Белгорода 2 января, остаются в больницах.

Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, ещё восемь человек отпустили на амбулаторное лечение.

Также он сообщил, что 45 жителей, которые пострадали при обстрелах города 30 декабря, находятся в местных больницах, ещё 25 — проходят лечение в Москве.

2 января в результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, ещё один человек погиб.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек.