Гладков: трое раненных при обстрелах Белгорода 2 января остаются в больницах
Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, ещё восемь человек отпустили на амбулаторное лечение.
Также он сообщил, что 45 жителей, которые пострадали при обстрелах города 30 декабря, находятся в местных больницах, ещё 25 — проходят лечение в Москве.
2 января в результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, ещё один человек погиб.
30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек.