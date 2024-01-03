RT в Telegram
Подпишись

Гладков: трое раненных при обстрелах Белгорода 2 января остаются в больницах

Короткая ссылка
Три человека, которые пострадали во время обстрелов ВСУ Белгорода 2 января, остаются в больницах. 

Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, ещё восемь человек отпустили на амбулаторное лечение.

Также он сообщил, что 45 жителей, которые пострадали при обстрелах города 30 декабря, находятся в местных больницах, ещё 25 — проходят лечение в Москве.

2 января в результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, ещё один человек погиб.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить