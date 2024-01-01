Юрист Куркулите: для ставки НДФЛ в 15% в договоре должен быть пункт об удалёнке

Главной особенностью единой ставки НДФЛ в 13—15% для удалённых сотрудников является то, что в трудовом договоре должно быть прописано положение о дистанционной работе, заявила юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите.

«Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают, — необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении)», — сказала она РИА Новости.

По словам эксперта, стоит также учитывать порядок налогообложения с учётом налогового резидентства сотрудников. Куркулите напомнила, что, если доход должен облагаться налогами не только в России, но и в другой стране, нужно узнать о возможности зачёта уплаченного в России налога против подлежащего к уплате налога в иностранной юрисдикции.

В мае в Минфине России сообщили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, будет единой — 13—15%.

В конце апреля правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих из-за границы россиян, для внесения ряда технических уточнений.