Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не находиться на открытых пространствах без лишней надобности.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал губернатор.

Развожаев добавил, что в городе ввели режим ограничения использования пиротехнических изделий, исключая бенгальские огни и фонтаны холодного огня, а также хлопушки.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.

Позже он заявил, что её отменили.

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года из-за террористического обстрела украинцами Белгорода.