Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал губернатор.
Развожаев добавил, что в городе ввели режим ограничения использования пиротехнических изделий, исключая бенгальские огни и фонтаны холодного огня, а также хлопушки.
Ранее Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.
Позже он заявил, что её отменили.
Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года из-за террористического обстрела украинцами Белгорода.