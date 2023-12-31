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Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить на улицу в Новый год

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не находиться на открытых пространствах без лишней надобности.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал губернатор.

Развожаев добавил, что в городе ввели режим ограничения использования пиротехнических изделий, исключая бенгальские огни и фонтаны холодного огня, а также хлопушки.

Ранее Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу.

Позже он заявил, что её отменили.

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отменили праздничные салюты и фейерверки в честь Нового года из-за террористического обстрела украинцами Белгорода.

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