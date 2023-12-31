В Курске отключат подсветку админзданий в знак солидарности с Белгородом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 31 декабря в Курске и муниципальных образованиях региона отключат подсветку административных зданий в знак солидарности с жителями Белгорода.

Об этом он сообщил в Telegram.

«В знак солидарности с белгородцами сегодня вечером в Курске и муниципальных образованиях региона мы отключим подсветку наших административных зданий и подведомственных учреждений», — говорится в сообщении.

Старовойт уточнил, что включёнными останутся рождественские гирлянды и ёлки. Также уличное освещение продолжит работать штатно.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.