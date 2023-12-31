Автомобиль одной из погибших в Белгороде загорелся после обстрела ВСУ

Среди погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины — 30-летняя фитнес-тренер Александра. Прилёт был в её машину, после чего автомобиль загорелся.

Об этом в беседе с RT рассказала коллега погибшей.

По её словам, девушка планировала встретиться с подругой в центре, а после поехать за город на Новый год.

После украинского обстрела руководитель фитнес-зала провела в рабочем чате перекличку, девушка не ответила, её искали до вечера. Погибшую опознали родители.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.