Автомобиль одной из погибших в Белгороде загорелся после обстрела ВСУ
Об этом в беседе с RT рассказала коллега погибшей.
По её словам, девушка планировала встретиться с подругой в центре, а после поехать за город на Новый год.
После украинского обстрела руководитель фитнес-зала провела в рабочем чате перекличку, девушка не ответила, её искали до вечера. Погибшую опознали родители.
30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.