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В Липецке отказались от праздничных мероприятий после обстрела Белгорода

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Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что власти отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны украинцев.
В Липецке отказались от праздничных мероприятий после обстрела Белгорода
  • РИА Новости

Как она отметила в своём Telegram, трагедия, которая произошла вчера, никого не оставила равнодушным.

«В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь в парках Победы, НЛМК, Быхановом саду, ДК «Сокол», «Матыра», «Рудничный», ГДК», — написала Уваркина.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.

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