В Вологде отменён концерт на площади в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.
Воропанов выразил соболезнования родным погибших при обстреле Белгорода 30 декабря, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас. Будет отменён концерт на центральной площади в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.
Кроме того, власти отменили запланированные на 1 и 2 января мероприятия на Кремлёвской площади.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.