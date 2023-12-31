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В Вологде отменён концерт на площади в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде

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Власти Вологды приняли решение об отмене широких новогодних гуляний, в городе отказались от проведения концерта на центральной площади в новогоднюю ночь.
В Вологде отменён концерт на площади в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Воропанов выразил соболезнования родным погибших при обстреле Белгорода 30 декабря, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Приняли решение отказаться в Вологде от широких новогодних гуляний. Не время сейчас. Будет отменён концерт на центральной площади в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти отменили запланированные на 1 и 2 января мероприятия на Кремлёвской площади.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории всего региона решили отказаться от новогодних программ из-за событий в Белгороде.

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