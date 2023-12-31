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Космонавт Борисов с борта МКС поздравил команду RT с Новым годом

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Российский космонавт Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравил команду RT с Новым годом.
Космонавт Борисов с борта МКС поздравил команду RT с Новым годом
  • РИА Новости

«Где бы вы сейчас ни находились — в Москве, Дели, Каире, Белграде, Кейптауне, Боготе, Бамако, Пекине или Берлине... Желаю вам в новом году рассказать ещё большему числу людей во всех уголках мира о том, как прекрасна наша страна и её люди», — заявил он.

Ранее RT подготовил шуточный новогодний ролик, в котором команда телеканала якобы готовится к вмешательству в выборы президента США. Главный редактор RT Маргарита Симоньян чипирует Джо Байдена, благодаря чему RT получает возможность управлять вымышленным Байденом.

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