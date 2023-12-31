В Белгороде начали бесплатно оказывать юридическую помощь в связи с обстрелами

Система бесплатной юридической помощи и органы ЗАГС Белгородской области переведены в состояние готовности, сообщает Минюст России.

«Система бесплатной юридической помощи и органы ЗАГС Белгородской области переведены в состояние готовности. Начиная с сегодняшнего дня сотрудники Государственного юридического бюро Белгородской области оказывают бесплатную юридическую помощь пострадавшим в ходе атаки города Белгорода и членам их семей», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что соответствующее учреждение находится на ул. Есенина, д. 9, к. 4, в здании МФЦ. Дежурство специалистов осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.

«Одновременно к выездам подготовлен мобильный офис бюро. В режиме готовности также находятся адвокатская и нотариальная палаты Белгородской области», — добавили в Минюсте.

Для оказания услуг по регистрации актов гражданского состояния в дни новогодних каникул обеспечена работа Управления ЗАГС города Белгорода, которое будет работать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 09:00 до 17:00.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.